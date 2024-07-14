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Украина подпишет еще три соглашения о гарантиях безопасности, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует подписать новые соглашения о гарантиях безопасности с тремя странами. Работа над двумя из них уже ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что за последние дни Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией. 

"И сейчас команда работает над новыми документами - будут соглашения с Чехией, Словенией и приняли решение после встречи с премьером Ирландии тоже готовить соглашение", - уточнил Зеленский. 

Соглашение с Польшей

Напомним, соглашение о гарантиях безопасности с Польшей президент Украины Владимир Зеленский подписал во время своего визита в Варшаву.

Особенность документа состоит в том, что он, в частности, предусматривает уничтожения Польшей ракет и дронов россиян над Украиной.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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