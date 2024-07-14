Украина подпишет еще три соглашения о гарантиях безопасности, - Зеленский

Соглашение с Польшей

Напомним, соглашение о гарантиях безопасности с Польшей президент Украины Владимир Зеленский подписал во время своего визита в Варшаву.

Особенность документа состоит в том, что он, в частности, предусматривает уничтожения Польшей ракет и дронов россиян над Украиной.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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