Україна підпише ще три угоди щодо гарантій безпеки, - Зеленський

Угода з Польщею

Нагадаємо, угоду щодо гарантій безпеки з Польщею президент України Володимир Зеленський підписав під час свого візиту до Варшави.

Особливість документа полягає в тому, що він, зокрема, передбачає знищення Польщею ракет та дронів росіян над Україною.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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