Україна підпише ще три угоди щодо гарантій безпеки, - Зеленський

Україна планує підписати нові угоди щодо гарантій безпеки з трьома країнами. Робота над двома з них уже ведеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
Він нагадав, що за останні дні Україна підписала угоди щодо гарантій безпеки з Польщею, Люксембургом та Румунією.
"І зараз команда працює над новими документами - будуть угоди з Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем'єром Ірландії теж готувати угоду", - уточнив Зеленський.
Нагадаємо, угоду щодо гарантій безпеки з Польщею президент України Володимир Зеленський підписав під час свого візиту до Варшави.
Особливість документа полягає в тому, що він, зокрема, передбачає знищення Польщею ракет та дронів росіян над Україною.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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