Украина подписала договоры безопасности уже с шестью странами, - Зеленский

"Имеем соглашения о безопасности уже с шестью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией", - рассказал он.

По словам президента, каждое такое соглашение приближает наше государство к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе.

"И вместе с этим каждое такое соглашение придает больше силы международному порядку, основанному на правилах. Чем больше мы взаимодействуем, тем быстрее российские террористы проиграют", - добавил глава государства.

Гарантии безопастности для Украины

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые соглашения по безопасности со своими партнерами на ближайшие недели. Речь идет, в частности, и об оборонной поддержке.

Днем ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина близка к подписанию соглашений о гарантиях безопасности с Нидерландами и Данией. 24 февраля такой договор был подписан с Канадой и с Италией.

Отметим, что первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. Кроме того, документы были подписаны с Германией и Францией. Детальнее о том, что представляют собой гарантии безопасности, - читайте в материале РБК-Украина.