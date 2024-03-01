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Украина подписала договоры безопасности уже с шестью странами, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина подписала уже шесть соглашений по безопасности со странами Европы. В список вошли Великая Британия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Имеем соглашения о безопасности уже с шестью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией", - рассказал он.

По словам президента, каждое такое соглашение приближает наше государство к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе.

"И вместе с этим каждое такое соглашение придает больше силы международному порядку, основанному на правилах. Чем больше мы взаимодействуем, тем быстрее российские террористы проиграют", - добавил глава государства.

Гарантии безопастности для Украины

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые соглашения по безопасности со своими партнерами на ближайшие недели. Речь идет, в частности, и об оборонной поддержке.

Днем ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина близка к подписанию соглашений о гарантиях безопасности с Нидерландами и Данией. 24 февраля такой договор был подписан с Канадой и с Италией

Отметим, что первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. Кроме того, документы были подписаны с Германией и Францией. Детальнее о том, что представляют собой гарантии безопасности, - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский