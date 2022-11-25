Украина не пойдет на капитуляцию в обмен на свет: в ОП эмоционально обратились к Западу

Украина и дальше будет убеждать западных союзников в необходимости более быстрого предоставления вооружения, которое бы защитило от российского терроризма. Ведь наша страна не пойдет на капитуляцию в обмен на свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

"Когда ведем переговоры, когда разговариваем с кем-то на разных площадках, мы говорим: "Знаете, вы все равно нам это дадите, в любом случае. Потому что вы не сможете смотреть, как люди "геноцидят" других людей. В таком количестве и так демонстративно. Вы все равно передадите нам ракеты ATACMS, вы все равно передадите нам бронетехнику: Leopard или Abrams - любую бронетехнику", - отметил Подоляк.

По его словам, украинская сторона объясняет необходимость более быстрого снабжения вооружений и партнеры это понимают, но "еще не могут перейти из-за этого ключевого страха - страх войны как таковой, мы как в разных пространствах находимся".

"Потому что нельзя проиграть войну. И мы не будем отказываться от войны ради капитуляции в обмен на свет. Вы будете нам передавать системы ПРО в любом случае, потому что нужно защитить небо. Чтобы мы уменьшили количество этих фото, которые у вас есть увидеть - убитых людей в 21 веке, потому что они дома находились в мирном городе Киеве или мирном городе Винницы", - подытожил Подоляк.

Напомним, что Кремль уже открыто стал шантажировать Украину обстрелами по объектам инфраструктуры. Враг ставит ультиматум: "выполните условия РФ - и обстрелы якобы прекратятся".

Отметим, в Офисе президента не раз объясняли, что переговоры с Россией невыгодны как Украине, так и Европе, поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через некоторое время.

При этом некоторые западные политики видят "окно возможностей" для переговоров между Украиной и РФ.

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