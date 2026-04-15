Украина под массированной атакой РФ: все подробности

Российские оккупанты 15 апреля вечером в очередной раз атакуют Украину. Вражеские дроны уже фиксируют в украинском воздушном пространстве.
Все детали вечерней атаки российских оккупантов - в материале РБК-Украина ниже.
По состоянию на 18:59 российские дроны уже фиксировали над Одесской, Черкасской, Сумской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
При этом воздушная тревога объявлена в: частично Киевской, частично Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В "Черниговоблэнерго" написали о том, что россияне ударили по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области. В результате атаки без света остались более 5 тысяч человек.
Глава Одесской ГВА Сергей Лысак отметил, что под атакой находилась и Одесса. По предварительной информации, "прилет" был в девятиэтажку.
"На место выехали спасатели и экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.
В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в доме повреждены квартиры на 5-7 этажах.
Также взрывы слышали жители Черкасс и Винницкой области.
В свою очередь мониторинговые каналы пишут о том, что несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 уже запустили ракеты.
Также, согласно неподтвержденной информации, еще часть вражеских самолетов Ту-22МЗ на подлете к пусковым рубежам.
"Мониторы" сообщают и о пусках крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.
Обновлено 19:20
По данным мониторинговых каналов, первые "Калибры" уже в воздушном пространстве Украины, они пролетают над Херсонской областью.
Стоит заметить, что это фактически первый массированный удар после того, как между Украиной и Россией действовало так называемое пасхальное "перемирие".
Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим солдатам прекратить огонь, они все равно атаковали позиции украинских защитников на фронте.
При этом массированных воздушных атак РФ не совершала.