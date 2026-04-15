Украина под массированной атакой РФ: все подробности

Атака дронов

По состоянию на 18:59 российские дроны уже фиксировали над Одесской, Черкасской, Сумской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

При этом воздушная тревога объявлена в: частично Киевской, частично Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В "Черниговоблэнерго" написали о том, что россияне ударили по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области. В результате атаки без света остались более 5 тысяч человек.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак отметил, что под атакой находилась и Одесса. По предварительной информации, "прилет" был в девятиэтажку.

"На место выехали спасатели и экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в доме повреждены квартиры на 5-7 этажах.

Также взрывы слышали жители Черкасс и Винницкой области.

Информация о пусках ракет

В свою очередь мониторинговые каналы пишут о том, что несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 уже запустили ракеты.

Также, согласно неподтвержденной информации, еще часть вражеских самолетов Ту-22МЗ на подлете к пусковым рубежам.

"Мониторы" сообщают и о пусках крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Обновлено 19:20

По данным мониторинговых каналов, первые "Калибры" уже в воздушном пространстве Украины, они пролетают над Херсонской областью.