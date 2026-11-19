Российские оккупанты в четверг, 19 ноября, ударили по Киеву дронами-камикадзе. Последствия атаки противника фиксируют в трех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление полиции Киева.

"Повреждения и разрушения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы. Повреждены жилой дом, офисное помещение, медицинское учреждение и девять припаркованных вблизи него автомобилей", - говорится в заявлении.

Полицейские рассказали, что в результате вражеского удара, к счастью, никто не пострадал.

"Правоохранители продолжают работать на местах и документируют последствия военных преступлений армии РФ", - подчеркнули в полиции Киева.

Напомним, россияне сегодня, 19 ноября, ударили по Изюму Харьковской области. Разрушен подъезд в многоэтажке, под завалами могут находиться люди.