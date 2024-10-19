Украина во время обмена вернула из российского плена 34 бойца "Азова", - Денис Прокопенко

"Во времена тяжелых боев такие новости предоставляют личному составу 12-й бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух. В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова"", - говорится в сообщении.

Прокопенко (он же "Редис") уточнил, что эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в плену два с половиной года. Также он подчеркнул, что благодаря бойцам Мариупольского гарнизона Украина выдержала первый удар весной 2022 года.

"Я поздравляю вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами. Спасибо Президенту Украины, а также представителям МВД, СБУ, ГУР и "Ассоциации семей защитников Азовстали" за основательную работу по возвращению пленных азовцев домой", - написал Прокопенко.

Он также рассказал, что обмены, в которых присутствуют азовцы, понемногу становятся систематическими. В то же время в российских тюрьмах до сих пор остаются около 900 бойцов "Азова", и "наша общая задача - вернуть каждого".