Україна під час обміну повернула з російського полону 34 бійців "Азову", - Денис Прокопенко

"У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ої бригади "Азов" сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову"", - йдеться у повідомленні.

Прокопенко (він же "Редіс") уточнив, що ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки. Також він наголосив, що завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року.

"Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами. Дякую Президенту України, а також представникам МВС, СБУ, ГУР і "Асоціації родин захисників Азовсталі" за ґрунтовну роботу над поверненням полонених азовців додому", - написав Прокопенко.

Він також розповів, що обміни, в яких присутні азовці, потроху стають систематичними. Водночас у російських тюрьмах досі залишаються близько 900 бійців "Азову", і "наше спільне завдання - повернути кожного".