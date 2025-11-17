Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон

"Мы начали двустороннее сотрудничество, которое рассчитано на 10 последующих лет по приобретению, разработке и производству беспилотников, перехватчиков дронов, управляемых бомб. Речь идет о поставках, которые мы планируем в двухлетней перспективе и на 10 лет вперед", - заявил Макрон.

По его словам, пока новое поколение системы ПВО SAMP/T - это еще разработка, но Франция согласилась, что она сможет быть первой развернутой в Украине.

"Характеристики этой системы (ПВО - ред.) Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики", - добавил президент Франции.

Он также отметил, что по условиям соглашения Украина сможет приобрести 100 самолетов с полным вооружением и с соответствующими программами подготовки команд обслуживания и пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что новое поколение ПВО SAMP/T способно сбивать баллистические ракеты.

"Новый уровень SAMP/T - это против баллистики врага, и я не могу говорить о датах поставки этого продукта, который для нас очень важен", - заявил глава государства.