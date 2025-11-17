RU

Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон

Фото: Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина первой из всех стран-заказчиков получит перспективную систему противовоздушной обороны SAMP/T, разработка которой еще продолжается.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время совместного брифинга с президентом Украины.

"Мы начали двустороннее сотрудничество, которое рассчитано на 10 последующих лет по приобретению, разработке и производству беспилотников, перехватчиков дронов, управляемых бомб. Речь идет о поставках, которые мы планируем в двухлетней перспективе и на 10 лет вперед", - заявил Макрон.

По его словам, пока новое поколение системы ПВО SAMP/T - это еще разработка, но Франция согласилась, что она сможет быть первой развернутой в Украине.

"Характеристики этой системы (ПВО - ред.) Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики", - добавил президент Франции.

Он также отметил, что по условиям соглашения Украина сможет приобрести 100 самолетов с полным вооружением и с соответствующими программами подготовки команд обслуживания и пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что новое поколение ПВО SAMP/T способно сбивать баллистические ракеты.

"Новый уровень SAMP/T - это против баллистики врага, и я не могу говорить о датах поставки этого продукта, который для нас очень важен", - заявил глава государства.

 

Декларация Украины и Франции

Напомним, сегодня, 17 ноября, Украина и Франция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Киевом оборонного оборудования. В документе говорится о самолетах, дронах и системах ПВО.

По словам президента Украины, документ дает Украине возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

Также уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями. Страны совместно будут производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

