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"Киевстар" оценили в 2,2 млрд долларов перед размещением акций на бирже Nasdaq в США

Украина, Вторник 18 марта 2025 13:27
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"Киевстар" оценили в 2,2 млрд долларов перед размещением акций на бирже Nasdaq в США Фото: "Киевстар" станет первой украинской компанией на бирже США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" оценен в 2,21 млрд долларов. Предварительная оценка сделана перед первичным публичным размещением акций (IPO) на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение VEON, материнской компании "Киевстара".

"Киевстар" станет первой украинской компанией, чьи акции будут котироваться на бирже в США

VEON будет владеть не менее 80% выпущенных и находящихся в обращении акций группы компаний "Киевстар" сразу после закрытия сделки по объединению бизнеса, которая, как ожидается, произойдет в третьем квартале 2025 года и будет зависеть от одобрения акционеров Cohen Circle.

После завершения выхода из России в 2023 году VEON укрепила связи с США, в том числе в рамках своего инвестиционного плана на сумму 1 млрд долларов в Украину до 2027 года.

В 2023 году в совет директоров "Киевстара" вошел бывший госсекретарь США Майк Помпео, работавший при первой администрации Трампа.

Группа, владеющая ведущими телекоммуникационными и финтех-брендами в шести странах, включая Пакистан и Украину, заключила эксклюзивное партнерство с компанией Starlink Илона Маска по разработке и предоставлению прямой сотовой связи в Украине.

"Киевстар" обслуживает 24 млн клиентов услугами фиксированной и мобильной связи в Украине. Портфель потребительских цифровых услуг включает в себя медицинскую платформу Helsi с более чем 28 миллионами зарегистрированных пациентов и стриминговую платформу Kyivstar TV с 2 миллионами активных пользователей в месяц

"Киевстар" значительно повысил тарифы на мобильную связь в Украине в конце 2024 года.

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