Украина пережила масштабную атаку РФ: ПВО уничтожила более 470 целей

В ночь на 5 октября Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак с начала осени. С разных направлений враг запустил сотни дронов и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
В ночь на 05 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:
Основное направление удара было направлено на Львовскую область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 478 воздушных целей:
*Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются). Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных дронов на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - добавили военные.
В ночь на 5 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине. Больше всего пострадала Львовская область. Для этого удара враг использовал почти все имеющиеся виды вооружения.
Кроме западных областей, под обстрел попало Запорожье. Массированная атака вызвала отключение электроэнергии у десятков тысяч людей, часть Черкасской области также осталась без света из-за поврежденных линий электропередач.
Ночью удары нанесли и по объектам критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.
Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.
Уже утром 5 октября Чернигов атаковали российские "Шахеды". Есть попадание в одно из предприятий.