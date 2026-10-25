Украина перешла на зимнее время: как проверить точно, который сейчас час

Этой ночью Украина перешла на зимнее время, но не все домашние приборы переключились на него автоматически. Некоторые из них теперь придется настраивать вручную.
Подробнее о том, как проверить актуальное время быстро и точно (чтобы не запутаться после перевода часов), - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" (от 13 мая 1996 года), мы живем во втором часовом поясе. По так называемому "киевскому времени".
Сезонный перевод стрелок часов дважды в год осуществляется пока что регулярно:
Этой осенью последнее воскресенье октября пришлось на 25 число.
Следовательно, на зимнее время украинцы перешли ночью - с субботы (24 октября) на воскресенье (25 октября).
Большинство современных смартфонов и других электронных гаджетов, имеющих доступ к интернету, могли "переключиться" на новое время автоматически.
Однако механические приборы или некоторую бытовую технику необходимо теперь перенастроить вручную - на 1 час назад.
Читайте также: Перевод часов в ЕС: как перейти на зимнее время 2026 украинцам в Польше
Чтобы быстро проверить актуальное время - узнать, который час именно сейчас - достаточно воспользоваться специальными сервисами.
Так, к примеру, точное время и дату онлайн отображает популярный международный онлайн-сервис Dayspedia.
Другой вариант - ресурс Time.is, который отображает точное официальное атомное время для более чем семи миллионов населенных пунктов и разных часовых поясов по всему миру.
Если же такие методы доверия у вас, по тем или иным причинам, не вызывают, можно поступить иначе. Воспользоваться простым поиском в Google.
Для этого достаточно зайти в браузер и набрать в поисковой ленте соответствующий запрос:
Итак, как видим, чтобы сверить свои часы - не обязательно звонить родным или бежать к соседям.
Достаточно иметь под рукой смартфон с доступом в интернет.
Напомним, ранее мы рассказывали о влиянии перевода часов на здоровье и советах специалистов насчет адаптации организма к "новому" времени.
Кроме того, мы объясняли, какие еще страны мира "меняют" время в 2026 году.
Читайте также, может ли перевод часов влиять на отключения света в Украине во время войны.