Украина перешла на зимнее время: как проверить точно, который сейчас час

Когда именно состоялся переход и куда крутить стрелки

Согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" (от 13 мая 1996 года), мы живем во втором часовом поясе. По так называемому "киевскому времени".

Сезонный перевод стрелок часов дважды в год осуществляется пока что регулярно:

в последнее воскресенье марта (в 3:00 стрелки переводят на 1 час вперед) - происходит переход на летнее время;

в последнее воскресенье октября (в 4:00 стрелки переводят на 1 час назад) - происходит возвращение на зимнее время.

Этой осенью последнее воскресенье октября пришлось на 25 число.

Следовательно, на зимнее время украинцы перешли ночью - с субботы (24 октября) на воскресенье (25 октября).

Большинство современных смартфонов и других электронных гаджетов, имеющих доступ к интернету, могли "переключиться" на новое время автоматически.

Однако механические приборы или некоторую бытовую технику необходимо теперь перенастроить вручную - на 1 час назад.

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Как быстро и точно проверить актуальное зимнее время

Чтобы быстро проверить актуальное время - узнать, который час именно сейчас - достаточно воспользоваться специальными сервисами.

Так, к примеру, точное время и дату онлайн отображает популярный международный онлайн-сервис Dayspedia.

Другой вариант - ресурс Time.is, который отображает точное официальное атомное время для более чем семи миллионов населенных пунктов и разных часовых поясов по всему миру.

Если же такие методы доверия у вас, по тем или иным причинам, не вызывают, можно поступить иначе. Воспользоваться простым поиском в Google.

Для этого достаточно зайти в браузер и набрать в поисковой ленте соответствующий запрос:

либо "который час в Украине";

либо "сколько сейчас времени";

либо "точное время в (указать конкретный город)" и т.д.

Об актуальном в конкретной локации времени можно "спросить" Google (скриншот: google.com)

Итак, как видим, чтобы сверить свои часы - не обязательно звонить родным или бежать к соседям.

Достаточно иметь под рукой смартфон с доступом в интернет.