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Украина перестанет использовать термин "молдавский язык"

Фото: премьер Румынии Марчел Чолаку и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Власти Украины решили отказаться от использования искусственного термина "молдавский язык" в ходе совместного заседания с румынским правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный язык. Я знаю, что нужно еще предпринять некоторые законодательные шаги, в том числе, нужно уведомить об этом Европейский Совет, но вместе мы сегодня договорились об этом; это решение было сегодня принято", - рассказал глава румынского правительства. 

По его словам, такое решение украинского "вычеркнуло изобретение Российской Федерации". 

Стоит заметить, что "молдавский язык" появился во времена Советского Союза. Это фактически был кириллический вариант румынского языка. 

В Конституции Молдовы, которой руководствовалась Украина, молдавский язык является государственным. Но в этом году в стране вступил в силу закон, который изменил "молдавский" на румынский язык в Конституции и других государственных законах. 

 

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РумынияМолдова