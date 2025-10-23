В Украине приняли законопроект о порядке перезахоронения военных: что изменится
В Верховной раде приняли законопроект, который изменяет порядок перезахоронения украинских военнослужащих.
Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.
По ее словам, теперь появится четкий порядок перезахоронения в случаях, когда лицо, похороненное как неопознанное, удалось идентифицировать - раньше были разные практики этого процесса от громады к громаде.
Более того, отныне расходы на перезахоронение покрываются за счет государственных и местных средств - раньше безвозмездным было только захоронение.
Рада урегулировала порядок перезахоронения военных
Шуляк сообщила, что 22 октября Комитет рекомендовал к принятию законопроект №12413 - о внесении изменений в Закон Украины "О погребении и похоронном деле".
Документ регулирует вопросы перезахоронения погибших (умерших) Героев, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
23 октября парламент принял этот законопроект во втором чтении и в целом.
Что изменит законопроект
Ранее перезахоронение разрешалось только в исключительных случаях и преимущественно на уровне решений местных органов с большим пакетом справок, отметила Елена Шуляк.
Это превращалось в различные практики от громады к громаде и "ручные" согласования. Кроме этого, ранее закон гарантировал безвозмездное захоронение, но не перезахоронение.
"Отныне появляется четкая норма о финансировании и этого процесса - перезахоронение оплачивается из тех же источников, что и первичное захоронение, в частности, за счет государственных средств", - пояснила депутат.
Она отметила, что помимо нормы по финансированию перезахоронения, законопроект охватывает следующие аспекты:
- Вводит четкий порядок перезахоронения в тех случаях, когда лицо, похороненное как неопознанное, удалось идентифицировать.
- Предоставляет право инициировать перезахоронение родственникам или лицу, совершившему предварительное захоронение.
- Определяет порядок действий при перезахоронении на Национальном военном мемориальном кладбище.
Отныне, акцентировала парламентарий, перезахоронение перестает быть "ручной" процедурой и получает единый, четко прописанный порядок: определено, кто именно имеет право инициировать, в каких случаях это делается (после идентификации неопознанных останков из временных захоронений из военных секторов/Национального военного мемориального кладбища), куда и как подается заявление и какие решения принимает уполномоченный орган.
Кроме этого, синхронизированы требования с уголовным процессом и санитарными правилами (перезахоронение только после завершения следственных действий и с разрешением на эксгумацию), запрещены самовольные переносы, установлена обязанность вести учет и надлежащая маркировка мест захоронений/перезахоронений.
Также унифицированы правила военных мест памяти (создание, ведение, охрана военных секторов и мемориальных кладбищ) через утвержденные КМУ подзаконные порядки.
"Принятие этого законопроекта устраняет пробел в действующем законодательстве и создает механизм, который позволит достойно почтить память погибших Защитников и Защитниц Украины и поддержать их семьи", - резюмировала Елена Шуляк.