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В Украине упростили таможенное декларирование военной техники, которая едет на обучение

Украина, Среда 23 августа 2023 19:04
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В Украине упростили таможенное декларирование военной техники, которая едет на обучение Фото: ВР упростила таможенное декларирование военной техники (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Верховная Рада упростила таможенное декларирование военной техники во время трансграничного перемещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

"Парламент принял во втором чтении изменения в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно унификации европейских и североатлантических стандартов процедур декларирования военной техники и других товаров", - сообщили в министерстве.

Основные положения законопроекта предусматривают:

  • упрощение процедуры декларирования грузов подразделений Вооруженных сил Украины и других государств путем внедрения Формы 302 (документа для таможенного оформления военной техники и других товаров), используемой в странах - членах ЕС и НАТО;
  • освобождение от получения разрешительных документов государственного экспортного контроля для товаров военного назначения и двойного использования, а также разрешений для перемещения лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения подразделений ВСУ во время учеб, в том числе содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
  • освобождение от прохождения государственного контроля пищевых продуктов при перемещении через таможенную границу Украины товаров с использованием Формы 302;
  • усовершенствование межведомственного взаимодействия между таможней, Минобороны и Госэкспортконтролем во время перемещения через границу товаров из Формы 302 в части использования механизма "Единого окна".

Законопроект разработан Минфином совместно с Гостаможслужбой с целью упрощения процедуры перемещения через таможенную границу Украины военной техники и других товаров Вооруженных Сил Украины, выезжающих за границу на военные учения или с другой временной целью, а также направляемых вооруженных сил государств - членов ЕС и НАТО в Украине с такой же целью.

Напомним, мы писали, что украинцы, живущие за границей и состоящие на временном консульском учете в дипломатических учреждениях, могут ввезти в Украину автомобиль временно для личных нужд.

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