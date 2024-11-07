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Украина передала Турции списки тяжелобольных крымских политзаключенных в РФ, - Лубинец

Четверг 07 ноября 2024 16:28
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Украина передала Турции списки тяжелобольных крымских политзаключенных в РФ, - Лубинец Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина передала Турции списки тяжелобольных крымских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия. Речь идет о более 40 заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как сообщил Лубинец, его представитель по правам жителей АР Крым и города Севастополя Эльвин Кадыров принял участие в десятой ежегодной конференции по правам национальных меньшинств в Турции.

Во время своего выступления он рассказал собравшимся о приоритетных направлениях работы Офиса украинского омбудсмена и, в частности, о работе над реализацией четвертого пункта формулы мира.

Также Кадыров рассказал о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, которые совершает Россия. В частности - о нарушении свободы слова и запрете мирных собраний, репрессиях в отношении крымских татар в области изучения родного языка и многочисленных безосновательных арестах по политическим и религиозным мотивам.

"Мой представитель отметил, что россияне продолжают пытать незаконно осужденных граждан Украины, а также не оказывают надлежащую медицинскую помощь заключенным, в результате чего в российских застенках погибли уже двое крымских политзаключенных", отметил Лубинец.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день остро нуждаются в медицинской помощи более 40 незаконно осужденных граждан Украины, большинство из которых - представители коренного крымскотатарского народа.

"В завершение участникам встреч представитель от меня предоставил списки тяжелобольных крымских политзаключенных, чтобы Турецкая Республика могла содействовать в получении ими медицинской помощи и в дальнейших действиях по их освобождению", - добавил омбудсмен.

Крымские политзаключенные в РФ

Напомним, в последнее время российские оккупанты усилили террор и репрессии против крымских татар и жителей Крыма. Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия незаконно удерживает 180 политзаключенных. Большинство из них - крымские татары.

В частности, в феврале прошлого года мы сообщали, что в российском СИЗО умер крымчанин Джемиль Гафаров, который был незаконно осужден Россией на 13 лет лишения свободы.

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