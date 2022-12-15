Украина передала России священника УПЦ МП в рамках обмена, - разведка

В Украине священник получил приговор за государственную измену.

"Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих Telegram-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США в Украину и может вернуться домой", - сказал он.

По словам разведчика, американец - это активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями.

Других подробностей этой части обмена Юсов не сообщил.

Напомним, ранее стало известно, что в среду 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.

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