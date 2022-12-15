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Україна передала Росії священника УПЦ МП у рамках обміну, - розвідка

Фото: Україна повернула з полону ще 64 бійці (t.me/ermaka2022)
Автор: Артур Родивилов

Україна у рамках обміну полоненими 14 грудня передала російській стороні священник УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

В Україні священник одержав вирок за державну зраду.

"Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх Telegram-каналах повідомили, що вони забрали до себе священник УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. до України і може повернутися додому", - сказав він.

За словами розвідника, американець - це активіст, який залишався у Херсоні та був незаконно заарештований окупаційною владою.

Інших подробиць цієї частини обміну Юсов не повідомив.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу 14 грудня пройшов черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулися ще 64 військові ЗСУ.

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