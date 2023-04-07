Россия отказалась обменять всех пленных мусульман в честь Рамадана, - ОП
Украина предложила россиянам обменять всех пленных мусульман в честь начала Рамадана - священного месяца для приверженцев Ислама. Москва отказалась от такой инициативы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала советница руководителя Офиса президента Дарья Заривная.
"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", - отметила Заривная.
По ее словам, такая инициатива является одной из множества креативных решений Украины в вопросе обмена пленными.
"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытащить больше наших", - добавила советница главы ОП.
Стоит заметить, что недавно в России разгорелся скандал с мусульманами. Жители Москвы выступили против строительства мечети в городе, после чего "кадыровцы", которые вторглись в Украину, начали угрожать им войной.
Напомним, ранее стало известно, что 3 апреля домой из российского плена вернули десятерых защитников Украины и двух гражданских.
Также мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина задействовала в обмене пленными шпионов РФ из УПЦ МП.
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