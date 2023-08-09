Кассетные боеприпасы из США придали новый импульс контрнаступлению Украины, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal

Как отмечает издание, украинские солдаты говорят, что они используют кассетные снаряды, которые выпускают десятки мелких бомб и могут нанести ущерб на большей территории, чем обычные артиллерийские снаряды, чтобы поразить скопления российской пехоты, группы транспортных средств и другие цели, расчищая путь для наступательных операций.

По данным WSJ, контрнаступательные операции Киева были затруднены перед лицом широких минных полей и превосходящей авиации Москвы, которые препятствовали широкомасштабным усилиям по использованию поставленных Западом танков и бронетехники для достижения и прорыва позиций укрепившихся российских войск.

Боеприпасы сочетались с изменением тактики, что позволило украинским войскам в некоторых местах продвинуться в пределах досягаемости основных рубежей обороны России.

"Кассетные бомбы хороши. Они эффективны, - сказал командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко. Но русские глубоко закопались и быстро учатся".

Харченко сказал, что траншеи могут быть глубиной больше 2 метров, и что русские приспосабливаются, рассредоточивая свои войска, чтобы избежать больших потерь.

Эффективное оружие

Недавние бои вокруг села Работино к юго-востоку от Запорожья продемонстрировали эффективность нового оружия в арсенале Украины.

В конце июля к востоку от села был скован взвод, подвергшийся шквальному огню русских. Подразделение связалось по рации с командиром с просьбой отойти. Вместо этого он приказал взводу укрыться. Кассетные бомбы полетели над головой. Один солдат сказал, что слышал звук дождя, а затем хаос на российских радиоканалах.

"Они кричали: "У нас много раненых. Нам нужно эвакуироваться. Мы отступаем", - сказал украинский военный. По словам солдат, взвод двинулся вперед, чтобы захватить позиции русских.

WSJ пишет, что Украина до сих пор не добралась до самых мощных российских оборонительных сооружений, череды траншей, танковых ловушек и других заграждений. Военные эксперты говорят, что Украине, скорее всего, потребуются танки "Леопард-2" и другая западная бронетехника, чтобы прорвать эти рубежи.

Чтобы сохранить те машины, которые в начале июня проигрывали на минных полях, украинские военные сменили тактику. Теперь пехота, усиленная резервами, призванными из других частей, ведет наступление через минные поля пешком.

По словам солдат, в связи со стратегическими изменениями украинские силы теперь считают, что у них есть шанс на прорыв, пишет WSJ.

Кассетные боеприпасы

США в начале июля передали Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские силы используют предоставленные США кассетные боеприпасы против России "надлежащим образом" и "эффективно".

США заявили, что решение предоставить Украине DPICM связано с низким уровнем поставок стандартных 155-мм артиллерийских снарядов. По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, поставка кластеров является "временной".