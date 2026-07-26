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Украина находится в сильнейшей позиции с начала войны и готова к миру, - Стубб

17:55 26.07.2026 Вс
2 мин
Президент Финляндии назвал ключевое условие победы
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Позиция Украины является сильнейшей с начала полномасштабного вторжения, а сама страна полностью готова к миру. Для сохранения набранного темпа решающее значение имеет дальнейшая поддержка партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба.

О чем говорили лидеры

Финский лидер сообщил о проведении продуктивного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главными темами обсуждения стали агрессивная война России против Украины и определение дальнейшего пути вперед.

Стубб подчеркнул, что сохранение темпа на дипломатическом и военном фронтах напрямую зависит от непрерывной помощи со стороны международного сообщества.

"Позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны. Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для сохранения набранного темпа. Украина готова к миру", - отметил президент Финляндии.

Заявления Стубба о войне в Украине

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб ранее отмечал, что Украина оказалась в самой выгодной позиции с начала полномасштабного вторжения благодаря более активным ударам по объектам в глубине территории РФ.

По его словам, это существенно изменило стратегические подходы западных союзников, в том числе США.

Кроме того, финский лидер выразил уверенность в будущем Украины, обратив внимание на то, что Россия испытала полный провал своих стратегических целей. Стубб подчеркнул, что Украина, безусловно, станет полноправным членом Европейского Союза и НАТО.

В то же время он давал оценки и по поводу возможных сроков активных боевых действий. По его прогнозам, война в Украине может продолжаться еще несколько месяцев, однако прямое нападение РФ на страны Североатлантического альянса остается маловероятным.

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