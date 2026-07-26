Украина находится в сильнейшей позиции с начала войны и готова к миру, - Стубб

Заявления Стубба о войне в Украине

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб ранее отмечал, что Украина оказалась в самой выгодной позиции с начала полномасштабного вторжения благодаря более активным ударам по объектам в глубине территории РФ.

По его словам, это существенно изменило стратегические подходы западных союзников, в том числе США.

Кроме того, финский лидер выразил уверенность в будущем Украины, обратив внимание на то, что Россия испытала полный провал своих стратегических целей. Стубб подчеркнул, что Украина, безусловно, станет полноправным членом Европейского Союза и НАТО.

В то же время он давал оценки и по поводу возможных сроков активных боевых действий. По его прогнозам, война в Украине может продолжаться еще несколько месяцев, однако прямое нападение РФ на страны Североатлантического альянса остается маловероятным.