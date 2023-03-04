Украина с партнерами разрабатывает механизм для репараций: Шмыгаль раскрыл подробности

Украина вместе с партнерами создает механизм конфискации российских активов, которые можно направить на восстановление Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Сегодня во время конференции United for Justice, которая проходит во Львове, Шмигаль сообщил, что Украина вместе с государствами-партнерами разрабатывает специальный компенсационный механизм выплаты репараций, который будет базироваться на международном договоре.
По его словам, у международного компенсационного механизма будет четыре элемента:
Напомним, сегодня генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал о механизме выплаты репараций Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.