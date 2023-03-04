"Это цепочка определенных действий". Костин рассказал о механизме выплаты репараций Украине

Выплата репараций РФ для Украины является цепочкой определенных действий. В начале российские активы нужно разыскать, а затем арестовать и по специальной процедуре передать пострадавшим украинцам.

"Первое - розыск активов. Эта работа в основном уже проведена и уже зафиксированы суверенные активы, то есть те, которые принадлежат российскому государству. Это наибольшее количество активов. Также есть активы физических и юридических лиц, принадлежащих российскому государству, или тех, кто поддерживает агрессию. Второй шаг – это арест этих активов", – сказал генпрокурор.

Костин пояснил, что речь идет об замороженных активах. Это касается и суверенных активов, и есть определенное количество активов, принадлежащих юридическим или физическим лицам. Это следствие применения санкционного механизма, то есть это связанные вещи - розыск, наложение санкций, арест активов. По его словам, они должны быть переданы Украине в качестве репараций.

"Мы уже понимаем, что все, что было арестовано, его не хватит на выплату репараций пострадавшим. Потому что, с моей точки зрения, главное, чтобы эти репарации были выплачены именно тем, близкие которых были убиты, подвергались пыткам, насилию, которые являются пострадавшими от всех военных преступлений. И также потерявшим свою собственность", - рассказал Костин.

Генеральный прокурор добавил, что ни одна страна в начале войны не имела специального законодательства по конфискации этих активов. А по конфискации суверенных активов еще продолжаются дискуссии. В настоящее время существуют межведомственные рабочие группы в Украине, США, аналогичные в Британии и ЕС. Также существует дискуссия, которая предусматривает создание международного компенсационного механизма. Если некоторые государства будут намерены направить эти конфискованные средства непосредственно в Украину, это их право.

Костин сказал, что в большинстве своем эти средства будут наполнять Международный компенсационный фонд. Это фонд, в который будут собираться все конфискованные денежные средства. А дальше, из-за элемента, который пока называется "Международная компенсационная комиссия", эти средства будут передаваться либо пострадавшим, либо украинским правительственным институтам.