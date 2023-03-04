"Это цепочка определенных действий". Костин рассказал о механизме выплаты репараций Украине
Выплата репараций РФ для Украины является цепочкой определенных действий. В начале российские активы нужно разыскать, а затем арестовать и по специальной процедуре передать пострадавшим украинцам.
Об этом в интервью РБК- Украина рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
"Первое - розыск активов. Эта работа в основном уже проведена и уже зафиксированы суверенные активы, то есть те, которые принадлежат российскому государству. Это наибольшее количество активов. Также есть активы физических и юридических лиц, принадлежащих российскому государству, или тех, кто поддерживает агрессию. Второй шаг – это арест этих активов", – сказал генпрокурор.
Костин пояснил, что речь идет об замороженных активах. Это касается и суверенных активов, и есть определенное количество активов, принадлежащих юридическим или физическим лицам. Это следствие применения санкционного механизма, то есть это связанные вещи - розыск, наложение санкций, арест активов. По его словам, они должны быть переданы Украине в качестве репараций.
"Мы уже понимаем, что все, что было арестовано, его не хватит на выплату репараций пострадавшим. Потому что, с моей точки зрения, главное, чтобы эти репарации были выплачены именно тем, близкие которых были убиты, подвергались пыткам, насилию, которые являются пострадавшими от всех военных преступлений. И также потерявшим свою собственность", - рассказал Костин.
Генеральный прокурор добавил, что ни одна страна в начале войны не имела специального законодательства по конфискации этих активов. А по конфискации суверенных активов еще продолжаются дискуссии. В настоящее время существуют межведомственные рабочие группы в Украине, США, аналогичные в Британии и ЕС. Также существует дискуссия, которая предусматривает создание международного компенсационного механизма. Если некоторые государства будут намерены направить эти конфискованные средства непосредственно в Украину, это их право.
Костин сказал, что в большинстве своем эти средства будут наполнять Международный компенсационный фонд. Это фонд, в который будут собираться все конфискованные денежные средства. А дальше, из-за элемента, который пока называется "Международная компенсационная комиссия", эти средства будут передаваться либо пострадавшим, либо украинским правительственным институтам.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переговорный формат будет устанавливать Украина. Среди требований к РФ есть выплата репараций.
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