Україна з партнерами розробляє механізм для репарацій: Шмигаль розкрив подробиці

Україна разом із партнерами створює механізм конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Сьогодні під час конференції United for Justice, яка відбувається у Львові, Шмигаль повідомив, що Україна разом із державами-партнерами розробляє спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій, який буде базуватися на міжнародному договорі.
За його словами, у міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи:
Нагадаємо, сьогодні генеральний прокурор України Андрій Костін розповів про механізм виплати репарацій Україні.
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