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Украина с партнерами разрабатывает механизм для репараций: Шмыгаль раскрыл подробности

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Украина, Суббота 04 марта 2023 19:26
Украина с партнерами разрабатывает механизм для репараций: Шмыгаль раскрыл подробности Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Карина Левицкая

Украина вместе с партнерами создает механизм конфискации российских активов, которые можно направить на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Сегодня во время конференции United for Justice, которая проходит во Львове, Шмигаль сообщил, что Украина вместе с государствами-партнерами разрабатывает специальный компенсационный механизм выплаты репараций, который будет базироваться на международном договоре.

Фото: конференция United for Justice (t.me/Denys_Smyhal)

По его словам, у международного компенсационного механизма будет четыре элемента:

  • международный реестр убытков;
  • компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении ущерба;
  • компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения;
  • механизм выполнения принятых Компенсационной комиссией решений.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал о механизме выплаты репараций Украине.

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