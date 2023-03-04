Украина с партнерами разрабатывает механизм для репараций: Шмыгаль раскрыл подробности

Украина вместе с партнерами создает механизм конфискации российских активов, которые можно направить на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Сегодня во время конференции United for Justice, которая проходит во Львове, Шмигаль сообщил, что Украина вместе с государствами-партнерами разрабатывает специальный компенсационный механизм выплаты репараций, который будет базироваться на международном договоре.

Фото: конференция United for Justice (t.me/Denys_Smyhal)

По его словам, у международного компенсационного механизма будет четыре элемента: