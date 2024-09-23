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Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Понедельник 23 сентября 2024 18:00
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Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон Иллюстративное фото: стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Отопительный сезон в Киеве планируют начать по графику – 15 октября. В случае изменения погодных условий дата может быть скорректирована.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев24".

"По графику - с 15 октября, но при условии, если будем видеть, что температурные показатели не снижаются. Если за трое суток температура будет опускаться ниже 15 градусов, то мы сразу включим теплоснабжение", - заявил Кличко.

По его словам, сейчас будет наблюдаться ситуация с погодными условиями. В первую очередь будут заживлены школы, детские сады и больницы. Кличко отметил, что в Киеве выполнил основные работы по подготовке к новому отопительному сезону.

Напомним, что предыдущий отопительный сезон в Киеве был завершен 28 марта в связи с ранним потеплением. Стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине – 15 апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине стартует экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.

Также мы писали о том, что украинские власти в Меморандуме с МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения. Это произойдет, "как только разрешат условия".

Подробно о том, как в Украине в этом году будет начинаться отопительный сезон и что на это влияет - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев Отопительный сезон
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