Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Киеве планируют начать по графику – 15 октября. В случае изменения погодных условий дата может быть скорректирована.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев24".

"По графику - с 15 октября, но при условии, если будем видеть, что температурные показатели не снижаются. Если за трое суток температура будет опускаться ниже 15 градусов, то мы сразу включим теплоснабжение", - заявил Кличко.

По его словам, сейчас будет наблюдаться ситуация с погодными условиями. В первую очередь будут заживлены школы, детские сады и больницы. Кличко отметил, что в Киеве выполнил основные работы по подготовке к новому отопительному сезону.

Напомним, что предыдущий отопительный сезон в Киеве был завершен 28 марта в связи с ранним потеплением. Стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине – 15 апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.