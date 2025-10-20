Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский

По его словам, с американской стороной уже налажены нужные контакты по ПВО.

"Мы готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непросто. Но долговременная", - сказал Зеленский.

Речь о системах, которые должны гарантировать долгосрочную безопасность. А количество отвечает запросу Воздушных сил ВСУ.

Президент отметил, что в рамках этого процесса проделана большая работа. На прошлой неделе нужные встречи готовили премьер Юлия Свириденко, глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Сразу все системы получить сложно из-за очереди из стран, которые уже заключили контракты с производителем. На сегодня Украина пытается поменяться с некоторыми заказчиками местами.

"Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди", - сказал Зеленский.

Также он напомнил, что некоторые европейские страны имеют свои Patriot. Также там расположены системы, которые принадлежат армии США. Украина согласна получить эти системы вместо новых, на которые разместит заказ.

"Это говорит, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь - чтобы мы их получили", - резюмировал Зеленский.