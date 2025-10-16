Patriot против баллистики: в Воздушных силах объяснили, как будут защищать города

Одна батарея Patriot работает по баллистике в радиусе около 25 километров. И чтобы прикрыть город нужно несколько таких батарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как работает Patriot

"Patriot работает по баллистике в радиусе около 25 километров. Одна батарея может перехватывать такие цели. Тем более чтобы прикрывать большой город и объект, который там находится, нужно несколько батарей, чтобы избежать попадания с разных направлений", - сказал Игнат.

По его словам, система технически "смотрит" под определенным углом, поэтому ее эффективное развертывание требует нескольких позиций.

Игнат добавил, что потребность в таких системах для Украины "довольно таки актуальна".

Он также напомнил о зонально-объектовом прикрытии в государстве - ПВО развернута в разных регионах для защиты ключевых направлений.

Сроки поставки систем

На вопрос о сроках поставки Игнат ответил, что даты известны "ограниченному кругу людей", поскольку их обычно не обнародуют.

"По факту, когда уже заявят партнеры, что они там передали, конечно, будет решено, куда усиливать, на какое направление. Это уже высшее военное руководство решает, где именно есть большая угроза и что надо защитить на том или ином направлении", - сказал он.

В то же время Игнат отметил, что этой осенью в Украину должны прибыть две системы Patriot, и добавил, что сейчас такие комплексы уже размещены в разных регионах - на западе, в центре, на юге и на севере. Конкретные места их дислокации не разглашаются.