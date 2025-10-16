ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Patriot против баллистики: в Воздушных силах объяснили, как будут защищать города

Четверг 16 октября 2025 13:45
UA EN RU
Patriot против баллистики: в Воздушных силах объяснили, как будут защищать города Фото: система Patriot (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Одна батарея Patriot работает по баллистике в радиусе около 25 километров. И чтобы прикрыть город нужно несколько таких батарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как работает Patriot

"Patriot работает по баллистике в радиусе около 25 километров. Одна батарея может перехватывать такие цели. Тем более чтобы прикрывать большой город и объект, который там находится, нужно несколько батарей, чтобы избежать попадания с разных направлений", - сказал Игнат.

По его словам, система технически "смотрит" под определенным углом, поэтому ее эффективное развертывание требует нескольких позиций.

Игнат добавил, что потребность в таких системах для Украины "довольно таки актуальна".

Он также напомнил о зонально-объектовом прикрытии в государстве - ПВО развернута в разных регионах для защиты ключевых направлений.

Сроки поставки систем

На вопрос о сроках поставки Игнат ответил, что даты известны "ограниченному кругу людей", поскольку их обычно не обнародуют.

"По факту, когда уже заявят партнеры, что они там передали, конечно, будет решено, куда усиливать, на какое направление. Это уже высшее военное руководство решает, где именно есть большая угроза и что надо защитить на том или ином направлении", - сказал он.

В то же время Игнат отметил, что этой осенью в Украину должны прибыть две системы Patriot, и добавил, что сейчас такие комплексы уже размещены в разных регионах - на западе, в центре, на юге и на севере. Конкретные места их дислокации не разглашаются.

Что известно о Patriot

Это американская зенитно-ракетная система, предназначенная для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Комплекс способен обнаруживать и уничтожать цели на расстоянии до 150 км, а против баллистических ракет эффективен в радиусе около 25 км.

Система включает радар, пункт управления и пусковые установки с ракетами. Patriot считается одной из самых эффективных систем противовоздушной обороны в мире и активно используется для защиты украинских городов от российских ракетных атак.

Напомним, во время вчерашней встречи в формате "Рамштайн" стало известно, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на более чем 2 млрд евро. Средства направят на усиление систем противовоздушной обороны, в частности Украина получит ракеты для комплексов Patriot.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит