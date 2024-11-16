Украина не получила от США половину обещанного оружия, - Зеленский

Украина получила от США только половину обещанного оружия. Помощь Европы для украинской армии была не меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Украинскому радио.

"Есть разные доклады, разных институтов как Минобороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал - половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.

"Во многом получили от нас ответы. На живом примере другой нации получили для себя опыт и европейцы также", - подчеркнул глава государства.