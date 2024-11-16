Україна не отримала від США половину обіцяної зброї, - Зеленський
Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї. Допомога Європи для української армії була не меншою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.
"Є різні доповіді, різних інституцій як Міноборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав - половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше. І це важливий елемент", - сказав Зеленський.
Президент додав, що США наростили виробництво зброї, потужність своєї армії та поповнили арсенали. І в цьому їм допомогла Україна.
"Багато в чому отримали від нас відповіді. На живому прикладі іншої нації здобули для себе досвід і європейці також", - наголосив глава держави.
Допомога США для України
США - один з найголовніших союзників України. Вашингтон від початку повномасштабного вторгнення надає українській армії військову допомогу та навчає українських військових.
ЗСУ отримали від США броньовану техніку, танки, РСЗВ, далекобійні ракети, боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та інше озброєння.
За даними ЗМІ, адміністрація Джо Байдена планує передати Україні 6 млрд доларів, які залишилися на військову допомогу. Це хочуть зробити до того, як Байден покине Білий дім.
Також чинна американська адміністрація хоче ухвалити додаткове фінансування для України на 2025 рік. Проте поки у Конгресі не впевнені, чи зможуть ухвалити рішення.
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