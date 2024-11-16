Україна не отримала від США половину обіцяної зброї, - Зеленський

Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї. Допомога Європи для української армії була не меншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.

"Є різні доповіді, різних інституцій як Міноборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав - половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше. І це важливий елемент", - сказав Зеленський.

Президент додав, що США наростили виробництво зброї, потужність своєї армії та поповнили арсенали. І в цьому їм допомогла Україна.

"Багато в чому отримали від нас відповіді. На живому прикладі іншої нації здобули для себе досвід і європейці також", - наголосив глава держави.