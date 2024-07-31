Украина получила от союзников первую партию истребителей F-16, - Bloomberg

Первая партия американских истребителей F-16, вероятно, уже прибыла в Украину. Их количество остается неизвестным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников издания, изначально союзники планировали передать Украине первую партию F-16 в конце июля, и такие сроки были соблюдены.
При этом собеседники Bloomberg добавили, что количество переданных самолетов невелико.
Как уточнили источники издания, пока неясно, смогут ли украинские пилоты, которые проходили обучение на F-16 в течение последних месяцев, использовать переданные истребители сразу, или этот процесс займет больше времени.
Bloomberg пишет, что пресс-секретарь министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась комментировать такую информацию.
Напомним, чуть менее года назад Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине около 60 истребителей F-16. Таким образом они ответили на частые призывы украинских чиновников о поставках таких самолетов.
Самолеты F-16 помогут сократить преимущество России в небе, поскольку авиация оккупантов намного более современная, чем украинская.
После анонса поставок на F-16 начали тренировать украинских пилотов. Их подготовку проводили и продолжают проводить в США и Дании.
В начале июля во время саммита НАТО президент США Джо Байден, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в совместном заявлении рассказали, что процесс поставки F-16 в Украину уже начался.
Лидеры трех стран заверяли, что истребители F-16 начнут летать над Украиной уже этим летом.
Детально о том, смогут ли боевые самолеты американского производства повлиять на ситуацию на поле боя, - в материале РБК-Украина.
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