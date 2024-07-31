Украина получила от союзников первую партию истребителей F-16, - Bloomberg

Что предшествовало

Напомним, чуть менее года назад Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине около 60 истребителей F-16. Таким образом они ответили на частые призывы украинских чиновников о поставках таких самолетов.

Самолеты F-16 помогут сократить преимущество России в небе, поскольку авиация оккупантов намного более современная, чем украинская.

После анонса поставок на F-16 начали тренировать украинских пилотов. Их подготовку проводили и продолжают проводить в США и Дании.

В начале июля во время саммита НАТО президент США Джо Байден, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в совместном заявлении рассказали, что процесс поставки F-16 в Украину уже начался.

Лидеры трех стран заверяли, что истребители F-16 начнут летать над Украиной уже этим летом.

Детально о том, смогут ли боевые самолеты американского производства повлиять на ситуацию на поле боя, - в материале РБК-Украина.

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