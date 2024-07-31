Україна отримала від союзників першу партію винищувачів F-16, - Bloomberg

Що передувало

Нагадаємо, трохи менше року тому Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні близько 60 винищувачів F-16. Таким чином вони відповіли на часті заклики українських чиновників щодо постачання таких літаків.

Літаки F-16 допоможуть скоротити перевагу Росії в небі, оскільки авіація окупантів набагато більш сучасна, ніж українська.

Після анонсу постачання на F-16 почали тренувати українських пілотів. Їхню підготовку проводили і продовжують проводити в США та Данії.

На початку липня під час саміту НАТО президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у спільній заяві розповіли, що процес постачання F-16 в Україну вже розпочався.

Лідери трьох країн запевняли, що винищувачі F-16 почнуть літати над Україною вже цього літа.

Детально про те, чи зможуть бойові літаки американського виробництва вплинути на ситуацію на полі бою, - у матеріалі РБК-Україна.

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