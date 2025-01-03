Украина получила от партнеров по ІТ-коалиции помощь на 3,4 млн долларов: список

Украина получила от Эстонии, Нидерландов и Люксембурга помощь на 3,3 млн евро (3.39 млн долларов). Речь идет о ноутбуках, сканерах, планшетах и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова.

Помощь от союзников включает:

1026 рабочих мест для реестра "Оберег" - ноутбуки, принтеры, вебкамеры, сканеры для штрихкодов;

1000 ноутбуков для различных информационно-коммуникационных систем в ВСУ;

Оборудование для центра обработки данных ВСУ;

20 000 ключей двухфакторной аутентификации для пользователей боевой системы DELTA;

3 520 планшетов для тактического уровня ВСУ.

Как отметил Умеров, помощь является частью программы ИТ-коалиции. Поддержка позволяет украинским бойцам использовать современные цифровые технологии для оперативного управления войсками, координации действий и повышения безопасности данных.

Помощь Украине

ИТ-коалиция - это специальная группа страны в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" под руководством Эстонии, а также Люксембурга. Целью создания коалиции является построение защищенной и надежной ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и сил обороны Украины.

В середине июля Киев получил от союзников сетевое оборудование на 2 млн евро (2,06 млн долларов) в рамках ИТ-коалиции.