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ВСУ готовы в кратчайшие сроки начать овладение ПВО NASAMS в Норвегии

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Суббота 11 марта 2023 15:33
ВСУ готовы в кратчайшие сроки начать овладение ПВО NASAMS в Норвегии Фото: ВСУ готовы в кратчайшие сроки начать овладение ПВО NASAMS в Норвегии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины готовы в кратчайшие сроки отправить военных на учения в Норвегию, чтобы они имели возможность овладеть ПВО NASAMS.

Об этом заявил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Олещук приветствовал решение правительств Норвегии и США о передаче двух систем ПВО NASAMS Украине.

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию. Зенитный ракетный комплекс "NASAMS", освоенный украинскими зенитчиками, уже доказал свою эффективность в Украине", - добавил Олещук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Норвегия в сотрудничестве с США предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS.

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