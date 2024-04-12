Британия передала Украине два минных тральщика

Великобритания передала Украине два минных тральщика Королевского военно-морского флота. Они уже прибыли в Портсмут, где их экипажи проходят обучение для подготовки к выполнению задач в Черном море.

Военные корабли класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham, были выведены из состава Королевского флота и переданы украинским военным, где они будут действовать под названиями "Чернигов" и "Черкассы". Корабли, каждый из которых прослужил в Королевском флоте более 20 лет, прибыли на военно-морскую базу Портсмута, отплыв из Шотландии.

Они останутся базироваться в Портсмуте, пока члены экипажа будут проходить обучение, чтобы подготовить их к поиску мин в Черном море.

"В настоящее время корабли не могут войти в Черное море из-за условий Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны. Тем не менее, они станут критически важным средством для Украины в ее будущей обороне береговой линии, поскольку Великобритания стремится поддержать долгосрочные возможности украинских ВМС, в то время как они стремятся защитить коммерческое судоходство путем обнаружения и обезвреживания морских мин", - заявил представитель Министерства обороны Британии.