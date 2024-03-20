ua en ru
Ср, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада может закупать произведенные в Украине дроны

Оттава, Среда 20 марта 2024 00:37
UA EN RU
Канада может закупать произведенные в Украине дроны Фото: министр обороны Канады Билл Блер (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Министр обороны Канады Билл Блер заявил, что страна могла бы покупать произведенные в Украине дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции министра обороны Канады Билла Блера.

"Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов. По-моему, это очень реальная возможность", - сказал Блэр.

Министр обороны отметил, что у украинцев два года серьезного боевого опыта в войне с Россией и дроны сыграли в этом существенную роль.

"Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения по поводу будущих закупок”, - отметил министр.

По словам Блэра, Канада будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена в Украине.

“Мы будем сотрудничать с украинцами и поддерживать их собственное производство. Впрочем, в этом есть действительные преимущества для всех членов коалиции, в том числе Канады”, - подытожил Блэр.

Помощь Канады Украине

Ранее мы писали, что Канада в рамках новой военной помощи передаст Украине боеприпасы и партию приборов ночного видения.

Также мы сообщали, что Канада и ООН передали Украине оборудование для разминирования.

К слову, Канада передаст Украине 800 многоцелевых дронов для защиты неба

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Война в Украине Дрони
NEWS
Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"
Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"
DAILY
Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"