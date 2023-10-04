Как будут работать больницы в случае блэкаутов: что говорят в Минздраве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Кабинета министров Украины .

По словам первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва, каждая больница, которая оказывает специализированную медицинскую помощь и законтрактована с Нацслужбой здоровья (НСЗУ), обеспечена по меньшей мере одним генератором. При блэкаутах генераторы позволят обеспечить работу операционных, кислородных станций и критически важного оборудования.

"Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий и согласовали его с другими органами власти. Поэтому сегодня в каждом медучреждении, оказывающем стационарную и экстренную медицинскую помощь, есть резервные источники питания. В случае проблем с электроснабжением или блэкаутом в большинстве медучреждений генераторы срабатывают автоматически - в течение нескольких секунд", - отметил он.

Представитель Минздрава заявил, что с начала полномасштабной войны 32 украинских медучреждения также были оборудованы солнечными панелями с инверторами и аккумуляторами, которые могут накапливать энергию.

Ранее мы сообщали, что у Украины есть план действий на случай длительных отключений электроэнергии. В него входит снабжение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости". По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, это не весь перечень мер.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук также рассказывала, что графики отключения света готовы, но блэкаутов не планируется. Благодаря опыту энергетиков и более качественной, по сравнению с прошлым годом, системе ПВО.