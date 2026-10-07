Украина получила от ЕС 1,2 млрд евро на оборону

Дыра в бюджете Минобороны

Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической необходимости дополнительного финансирования Сил обороны. По его словам, речь идет о 27 млрд долларов, около 10 млрд из которых нужны уже к концу этого года.

Дефицит бюджета Минобороны частично касается денежного довольствия военных, но в основном - средств на ракеты и беспилотники.

В Минобороны заявляли, что уже разработали план, как покрыть потребность в финансировании. Но, как отмечали источники РБК-Украина, решить эту проблему нужно в течение сентября, чтобы в октябре Силы обороны не столкнулись с серьезной нехваткой средств.

Недавно премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о получении Украиной транша в размере 3,3 млрд. евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Деньги пойдут на первоочередные оборонные нужды.