Украина получила еще четыре медали по лыжным гонкам на международном турнире "Slavic Cup"

Представители сборной Украины по лыжным гонкам уже второй день забирают награды на международном турнире "Slavic Cup".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

"Сине-желтым" получился пьедестал в женской гонке на 10 км классическим стилем. Виктория Олех второй день подряд праздновала победу на словацкой трассе, на этот раз опередив в борьбе за золото двух подруг по команде - на 1 мин. 41,3 сек", - заявили в комитете.

Таким образом София Шкатула завоевала серебро обогнав вчерашнюю бронзовую медалистку Анастасию Иванченко, которая получила бронзу.

К серебру, полученному в спринте накануне, сегодня добавил медаль такого же достоинства на десятке классикой среди мужчин Андрей Доценко.

Напомним, мы сообщали, что вчера представители сборной Украины по лыжным гонкам в первый день соревнований завоевали сразу четыре награды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские фигуристы добыли в борьбе "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.

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