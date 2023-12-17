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Украина получила еще четыре медали по лыжным гонкам на международном турнире "Slavic Cup"

Украина, Воскресенье 17 декабря 2023 18:37
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Украина получила еще четыре медали по лыжным гонкам на международном турнире "Slavic Cup" Фото: Украина завоевала четыре награды по лыжным гонкам (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Представители сборной Украины по лыжным гонкам уже второй день забирают награды на международном турнире "Slavic Cup".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

"Сине-желтым" получился пьедестал в женской гонке на 10 км классическим стилем. Виктория Олех второй день подряд праздновала победу на словацкой трассе, на этот раз опередив в борьбе за золото двух подруг по команде - на 1 мин. 41,3 сек", - заявили в комитете.

Таким образом София Шкатула завоевала серебро обогнав вчерашнюю бронзовую медалистку Анастасию Иванченко, которая получила бронзу.

К серебру, полученному в спринте накануне, сегодня добавил медаль такого же достоинства на десятке классикой среди мужчин Андрей Доценко.

Напомним, мы сообщали, что вчера представители сборной Украины по лыжным гонкам в первый день соревнований завоевали сразу четыре награды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские фигуристы добыли в борьбе "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.

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