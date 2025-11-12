ua en ru
Украина получила первую иностранную компенсацию по делу о коррупции

Среда 12 ноября 2025 17:35
Украина получила первую иностранную компенсацию по делу о коррупции Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Французская компания SURYS, которая является участницей дела о коррупции на ГП "Полиграфкомбинат "Украина" выплатила Украине 3,37 млн евро (163,38 млн гривен) компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ).

Как сообщили в НАБУ, соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции, а впоследствии его утвердил суд в Париже.

Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую заплатил иностранный субъект.

Всего в рамках этого дела соучастники преступления передали на ВСУ и возместили государству ущерб на более 180 млн гривен.

По данным Министерства финансов, большую часть этих денег уже использовали на поддержку малообеспеченных семей (более 100 млн гривен) и ремонт жилья по программе "еВідновлення" (более 60 млн гривен).

Расследование проводила совместная следственная группа, в которую вошли детективы НАБУ, прокуроры САП, а также представители правоохранительных органов Франции и Эстонии.

"Взаимодействие с иностранными коллегами было налажено через платформу ОЭСР GLEN. Об эффективности такого сотрудничества и факт возмещения средств, в частности, говорится в заметке на официальном сайте Организации", - добавили в НАБУ.

В Бюро отметили, что совместная следственная группа будет работать и в дальнейшем, чтобы привлечь всех причастных к ответственности и возместить причиненный ущерб.

Что известно о деле

Напомним, ранее в НАБУ сообщали, что в государственный бюджет поступят 3,377 миллиона евро от французской компании, которая фигурировала в деле о злоупотреблениях на государственном предприятии "Полиграфкомбинат "Украина".

Как установило следствие, предприятие через эстонскую компанию-"прокладку" закупало у французской компании материалы по завышенным ценам.

Бывший директор "Полиграфкомбината" получил за это неправомерную выгоду в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов.

Подозреваемыми в производстве в целом были восемь человек.

Расследование велось при участии НАБУ, САП, правоохранителей Франции и Эстонии под эгидой Евроюста. Благодаря этому удалось реализовать возможность вернуть в Украину украденные деньги.

