Транш МВФ и большой пакет помощи от США: на что рассчитывают в НБУ

В Национальном банке Украины прогнозируют, что международная финансовая помощь Украине до конца года составит 10 млрд долларов. В том числе ожидается еще 4,5 млрд долларов от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы НБУ Юрия Гелетия агентству " Интерфакс-Украина ".

"Уверенности нам также добавляет анонсированная международная финансовая помощь около 10 млрд долларов до конца года", - сказал Гелетий.

По его словам, в НБУ надеются на положительное решение по расширению RFI МВФ, благодаря которому Украина сможет получить еще около 1,4 млрд долларов в октябре.

"Кроме этого, ожидаем решения по утверждению дополнительного пакета помощи Украине на 4,5 млрд долларов от Соединенных Штатов", - добавил он.

Как отметил Гелетий, все эти факторы будут помогать НБУ удерживать международные резервы на достаточном уровне и сохранять официальный курс на текущем уровне.