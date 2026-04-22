Украина получит минный тральщик "Геническ" с подводными дронами

Главная задача противоминных тральщиков класса Alkmaar - обеспечение безопасности моря, прибрежных вод и устьев гаваней от морских мин, а также защита военно-морских соединений в районах минной опасности.

Эти суда могут применяться и для поддержки наземных операций с моря, в частности для разминирования прибрежных полос перед десантом с моря.

Также корабли этого класса могут привлекаться для поиска затонувших судов и потерянных контейнеров, представляющих угрозу судоходству.

Характеристики тральщика

Противоминные тральщики класса Alkmaar имеют следующие характеристики:

экипаж: 28-38 человек;

водоизмещение: 543 т;

длина: 51,5 м;

ширина: 8,9 м;

осадка: 3,8 м;

максимальная скорость: 13 узлов (24 км/ч).

Силовая установка включает дизельный двигатель для переходов на большие расстояния, а также систему вспомогательных движителей, обеспечивающих точное маневрирование при выполнении противоминных операций.

Как тральщик обнаруживает мины

Корабли оснащены корпусной гидроакустической станцией (Hull Mounted Sonar), предназначенной для обнаружения подводных объектов, в частности мин.

В сложных гидрологических условиях дополнительно применяются дистанционно управляемые подводные аппараты и буксируемые или сменноглубинные системы наблюдения, позволяющие уточнять характеристики обнаруженных объектов.

Чем обезвреживают мины тральщики Alkmaar

Корабли имеют легкое стрелковое вооружение, в том числе крупнокалиберные пулеметы, для самообороны. Основными средствами обезвреживания мин являются дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV), в частности типа SeaFox.

Они используются для идентификации подводных объектов и, в случае подтверждения угрозы, - их уничтожения с помощью подрывного заряда, доставляемого непосредственно к цели. Также могут привлекаться водолазы для выполнения специальных подрывных работ.

Интересно, что корпус кораблей изготовлен из немагнитных материалов (стеклопластика на основе полиэстера), что позволяет минимизировать риск срабатывания мин с магнитными детонаторами. Надстройка выполнена из легких сплавов.

Применение таких материалов является стандартным решением для противоминных кораблей, поскольку стальные корпуса создают магнитное поле, которое может активировать минные взрывные устройства.

"Геническ" станет пятым судном среди тех, которые получит Украина. Четыре предыдущие передали Великобритания, Бельгия и Нидерланды. Планируется, что новый корабль примет участие в учениях Sea Breeze в 2027 году.

Пока все пять судов будут базироваться в Великобритании. После завершения войны они будут участвовать в разминировании акватории и существенно усилят возможности ВМС ВС Украины.