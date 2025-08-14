Украина получила миллион боеприпасов в рамках чешской инициативы, - Фиала

В ходе виртуальной встречи "Коалиции решительных" 13 августа, глава чешского правительства отметил координацию позиций с президентом США Дональдом Трампом.

Он также приветствовал тот факт, что в заседании коалиции желающих впервые принял участие и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Могу также сообщить, что по состоянию на сегодня мы через чешскую инициативу по поставке боеприпасов в этом году, уже передали в Украину один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов", - добавил Фиала.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что до конца года страна планирует получить в рамках чешской инициативы 1,8 млн артиллерийских снарядов.