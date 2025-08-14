Украина получила миллион боеприпасов в рамках чешской инициативы, - Фиала

В этом году Украина получила уже миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.
В ходе виртуальной встречи "Коалиции решительных" 13 августа, глава чешского правительства отметил координацию позиций с президентом США Дональдом Трампом.
Он также приветствовал тот факт, что в заседании коалиции желающих впервые принял участие и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Могу также сообщить, что по состоянию на сегодня мы через чешскую инициативу по поставке боеприпасов в этом году, уже передали в Украину один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов", - добавил Фиала.
Добавим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что до конца года страна планирует получить в рамках чешской инициативы 1,8 млн артиллерийских снарядов.
"Коалиция решительных" была создана 2 марта 2025 года. В нее входит группа европейских стран, которые согласились оказывать поддержку Украине в полномасштабной войне с Россией.
Одной из инициатив союзников является отправка миротворческого контингента в Украину после прекращения активной фазы войны.
15 августа на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Лидеры обсудят пути полного прекращения огня и завершения войны.
Однако в ЕС обеспокоены, что Трамп в двустороннем формате с Путиным может решить дальнейшую судьбу Украины и европейской безопасности.
Поэтому вчера, 13 августа, лидеры стран "Коалиции решительных" провели видеоконференцию с Трампом и обсудили ключевые позиции.
Во время встречи Трамп подтвердил намерение договориться с Путиным о прекращении огня в Украине.
Также Украина и европейские союзники согласовали с президентом США общие принципы для завершения войны.