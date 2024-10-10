Украина получила IRIS-T, а Зеленский сделал заявление о завершении войны: новости за 9 октября

Германия передала Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о завершении войны с Россией.

Более детально о том, что произошло в среду, 9 октября, - в материале РБК-Украина .

В Германии заявили о новых поставках IRIS-T в Украину

Германия передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах средней дальности (SLM), а также малой дальности (SLS), отметил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг.

Он рассказал, что в этом году Германия передаст Украине еще две зенитные системы.

Ситуация на поле боя дает возможность положить конец войне в 2025 году, - Зеленский

В ближайшие месяцы Украина имеет шанс сдвинуть ситуацию на поле боя в сторону мира. Это позволит завершить войну не позднее 2025 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, он рассчитывает на лидерство президента США Джо Байдена по этому вопросу.

Бронирование от мобилизации могут приостановить: что известно

Министерство обороны решило провести аудит забронированных от мобилизации в Украине. Для этого бронирование может быть поставлено на паузу до 15 ноября, рассказал источник РБК-Украина в Кабмине.

Часть украинцев до 25 лет освободят от мобилизации: что решила Рада

Верховная Рада окончательно поддержала освобождение части украинцев младше 25 лет от мобилизации. Соответствующий законопроект 11379-д принят во втором чтении и в целом.

За документ отдали 311 голосов.

Генштаб подтвердил удар по арсеналу со снарядами КНДР в Брянской области

Сегодня ночью, 9 октября, Силы обороны успешно атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, который расположен в Брянской области, подтвердил Генштаб ВСУ.

В частности, там хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР.

Военного Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ, задержали

Правоохранители сообщили о задержании военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады. Он самовольно покинул место службы и публично об этом заявлял.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о Сергее Гнездилове.