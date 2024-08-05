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Украина получила F-16 современной модификации и с новейшим оборудованием, - Чернев

Понедельник 05 августа 2024 20:21
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Украина получила F-16 современной модификации и с новейшим оборудованием, - Чернев Фото: народный депутат Егор Чернев (sluga-narodu.com)
Автор: Татьяна Степанова

Истребители F-16, которые Украина получила от западных партнеров, имеют современную модификацию и новейшее авиационное оборудование. Сейчас Киев работает над получением дальнобойного оружия для этих самолетов, которое производится в Европе и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата и заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины Егора Чернева.

"В Украину поступила первая партия самолетов F-16. Далее ожидаем другие машины от стран соответствующей коалиции - Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в том числе США. Передача первых бортов F-16 должна стать стимулом для других наших партнеров", - сказал Чернев.

Нардеп отметил, что так Украина сможет получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отражать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами.

По его словам, среди союзников есть консенсус по вопросу того, что нужно искать новые возможности для увеличения боевого авиапарка и усиления Украины.

"Мы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и т.д. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, производимое в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине", - отметил нардеп.

Он добавил, что важнейшим вопросом остается подготовка наших пилотов для F-16 и технического персонала для обслуживания этих машин на земле.

"В настоящее время в мире не так много баз для этого, поэтому мы ищем возможности в разных странах, чтобы увеличить количество наших специалистов", - рассказал Чернев.

Украина получила первые F-16

Напомним, в конце июля Украина получила первые истребители F16 от западных партнеров.

Пока неизвестно, сколько самолетов уже в Украине, однако The Times писало, что якобы Украина получила от Нидерландов шесть самолетов.

А вот The Economist утверждает, что в Украину прибыли первые 10 истребителей F-16. Еще 10 самолетов должно поступить в Украину до конца года. Остальные обещанные борта будут поставляться партиями уже в 2025 году.

По словам президента Владимира Зеленского, того количества F-16, которые уже на украинской земле, пока недостаточно, но Украина ждет дополнительных самолетов от партнеров.

Детальнее об этом, сколько истребителей нужно для закрытия неба и почему именно F-16 нужны Украине, - в материале РБК-Украина.

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