Япония предоставит Украине 3 млрд долларов за счет российских активов

Япония предоставит Украине кредит на сумму около 3 млрд долларов. Средства являются частью механизма ERA стран G7 общим объемом около 50 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Соглашение в форме обмена нотами подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Японии в Украине Масаши Накагоме.

Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены для поддержки приоритетных бюджетных потребностей и содействия восстановлению и развитию Украины.

"Япония является ярким примером международной солидарности, став одним из ведущих партнеров Украины во времена нашей борьбы за свободу и достоинство", - сказал Марченко.

Он добавил, что за три последних года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму более 8,5 млрд долларов.

Механизм "Большой семерки"

Механизм предусматривает получение Украиной от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Запланировано получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды.