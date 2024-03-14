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Как 10 млрд долларов помощи Украине повлияют на валютный рынок: ответ НБУ

Украина, Четверг 14 марта 2024 15:10
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Как 10 млрд долларов помощи Украине повлияют на валютный рынок: ответ НБУ Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Международная помощь в 10 млрд долларов, которую Украина ожидает в марте-апреле, поступит в бюджет. Частично валюта будет продана на рынке.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"Фактически эти средства поступят в бюджет и сразу станут нашими международными резервами. Эта валюта не пойдет напрямую на валютный рынок. В то же время, эти средства будут использованы правительством для того, чтобы профинансировать свои расходы. Часть из них, скорее всего, будет использована и также отразится на состоянии валютного рынка", - сказал он.

Николайчук отметил, что для НБУ важно, чтобы правительство и Минфин "избегали шоковых вливаний ликвидности в систему", как обычно происходит в декабре.

"В течение года эти колебания ликвидности более или менее ритмичны. Каких-то дополнительных шоков мы не ожидаем", - сказал он.

Николайчук уточнил, что Украина рассчитывает получить в марте от ЕС 4,5 млрд. евро, от Канады 1,5 млрд долларов, от Всемирного банка 1,5 млрд долларов, от МВФ 900 млн. долларов. Еще 1,5 млрд евро ЕС предоставит в апреле.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что всего в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов международного финансирования.

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