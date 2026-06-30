ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Более 1300 грн на члена семьи: кто из пенсионеров получит надбавку

06:30 30.06.2026 Вт
2 мин
Есть два условия для получения надбавки
aimg Елена Чупровская
Более 1300 грн на члена семьи: кто из пенсионеров получит надбавку Фото: условия надбавки для неработающих пенсионеров (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Некоторые пенсионеры, которые не работают и содержат нетрудоспособных родных, могут получить дополнительную выплату - почти 1300 грн на каждого члена семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

Сколько платят и кому

Речь идет о военных пенсионерах.

Прибавка составляет 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум - 2 595 грн, поэтому размер доплаты составляет 1 297 грн на каждого нетрудоспособного члена семьи .

Выплату начисляют к пенсиям за выслугу лет и к пенсиям по инвалидности.

Кто имеет право на доплату

Надбавка назначается военным пенсионерам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме тех, кто служил по срочному призыву), которые:

  • не работают и не проходят службу;
  • фактически содержат нетрудоспособных членов семьи.

Важное условие: удерживаемый родственник не должен получать никаких других пенсий или социальных выплат.

Если в семье несколько пенсионеров - доплату получает только один из них, по общему решению.

Как оформить

Подать заявление можно двумя способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для оформления понадобятся:

  1. Паспорт
  2. Идентификационный код
  3. Документы, подтверждающие родственные связи
  4. Справка о содержании нетрудоспособных членов семьи
  5. Подтверждение того, что заявитель не работает и не проходит службу

ПФУ подчеркивает: надбавка назначается только при наличии подтвержденных оснований.

Напомним, РБК-Украина ранее рассказывала, кто в Украине может выйти на пенсию раньше 60 лет . Среди таких категорий - участники боевых действий, многодетные матери и лица с определенными заболеваниями.

Также раньше мы писали, кто в Украине может выйти на пенсию досрочно. Определенные категории граждан имеют право на пенсию раньше общего возраста.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсии Пенсии в Украине
Новости
В Монако жертвой взрыва стал украинский олигарх Вадим Ермолаев, - BFMTV
В Монако жертвой взрыва стал украинский олигарх Вадим Ермолаев, - BFMTV
Аналитика
Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина
Виктор ОлифировАналитик, историк Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина