Более 1300 грн на члена семьи: кто из пенсионеров получит надбавку
Некоторые пенсионеры, которые не работают и содержат нетрудоспособных родных, могут получить дополнительную выплату - почти 1300 грн на каждого члена семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.
Сколько платят и кому
Речь идет о военных пенсионерах.
Прибавка составляет 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум - 2 595 грн, поэтому размер доплаты составляет 1 297 грн на каждого нетрудоспособного члена семьи .
Выплату начисляют к пенсиям за выслугу лет и к пенсиям по инвалидности.
Кто имеет право на доплату
Надбавка назначается военным пенсионерам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме тех, кто служил по срочному призыву), которые:
- не работают и не проходят службу;
- фактически содержат нетрудоспособных членов семьи.
Важное условие: удерживаемый родственник не должен получать никаких других пенсий или социальных выплат.
Если в семье несколько пенсионеров - доплату получает только один из них, по общему решению.
Как оформить
Подать заявление можно двумя способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Для оформления понадобятся:
- Паспорт
- Идентификационный код
- Документы, подтверждающие родственные связи
- Справка о содержании нетрудоспособных членов семьи
- Подтверждение того, что заявитель не работает и не проходит службу
ПФУ подчеркивает: надбавка назначается только при наличии подтвержденных оснований.
Напомним, РБК-Украина ранее рассказывала, кто в Украине может выйти на пенсию раньше 60 лет . Среди таких категорий - участники боевых действий, многодетные матери и лица с определенными заболеваниями.
Также раньше мы писали, кто в Украине может выйти на пенсию досрочно. Определенные категории граждан имеют право на пенсию раньше общего возраста.