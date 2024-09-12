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Украина получила 415 миллионов долларов на финансирование образования: куда направят деньги

Фото: Обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украина получит 415 млн. дол. на сферу образования. Финансирование будет проходить четыре года.

РБК-Украина рассказывает, куда должны направить средства со ссылкой на Министерство финансов Украины .

11 сентября Министерство финансов Украины, Министерство образования и науки Украины и Всемирный банк заключили четырехлетнее соглашение о финансировании образовательной отрасли на сумму 415 млн долларов. Это первый за много лет совместный проект поддержки школьного образования в Украине со Всемирным банком, реализуемый в рамках проекта "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN).

Проект предусматривает два ключевых направления:

Инвестиции в восстановление доступа к безопасному и качественному обучению, включая:

  • строительство и модернизацию школьных укрытий
  • закупку безопасных и инклюзивных автобусов для перевозки учащихся

Поддержка реформы Новой украинской школы (НУШ), в частности:

  • обеспечение учащихся обновленными учебниками и учебными материалами
  • повышение квалификации учителей и руководителей школ по стандартам НУШ

Всемирный банк уже предоставил Украине около 40 млрд долларов. на финансирование ключевых социальных расходов, таких как пенсии, зарплаты педагогам и медикам, а также восстановление инфраструктуры. Новый проект предусматривает выделение ссуды в размере 235 млн дол. при поддержке правительства Японии и кредита в 150 млн. дол.

Денежные средства будут поступать по принципу "Программы кредитования с привязкой к результатам" (PforR), что позволит выделять финансирование после достижения конкретных целей.

Напомним, в Украине назвали перечень наиболее опасных регионов для оффлайн обучения в школах. МОН утвердило перечень территориальных общин по уровню рисков безопасности в системе образования. Список создан на основе методики оценки рисков, принятой Кабинетом Министров 2 августа 2024 года. В МОН отмечают, что это зонирование поможет учитывать угрозы безопасности при разработке образовательных политик, выборе мест для строительства укрытий и организации очного или смешанного обучения.

Также РБК-Украина рассказывало, что из-за войны многие дети в Украине вынуждены учиться онлайн, и около 2 млн из них не имеют доступа к оффлайн-образованию. Дистанционное обучение приводит к образовательным потерям, что подтверждает международное исследование качества образования PISA-2022. Результаты показывают, что образовательные потери украинских детей составляют от 1,5 до 2 лет. Для решения этой проблемы планируется внедрение Экосистемы для восполнения образовательных потерь.

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