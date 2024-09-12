Україна отримала 415 мільйонів доларів на фінансування освіти: куди направлять гроші

11 вересня Міністерство фінансів України, Міністерство освіти та науки України і Світовий банк уклали чотирирічну угоду про фінансування освітньої галузі на суму 415 млн дол. Це перший за багато років спільний проєкт підтримки шкільної освіти в Україні зі Світовим банком, який реалізовується в межах проєкту "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Проєкт передбачає два ключові напрями:

Інвестиції у відновлення доступу до безпечного і якісного навчання, включаючи:

будівництво та модернізацію шкільних укриттів

закупівлю безпечних та інклюзивних автобусів для перевезення учнів

Підтримка реформи Нової української школи (НУШ), зокрема:

забезпечення учнів оновленими підручниками та навчальними матеріалами

підвищення кваліфікації вчителів та керівників шкіл за стандартами НУШ

Світовий банк вже надав Україні близько 40 млрд дол. на фінансування ключових соціальних витрат, таких як пенсії, зарплати освітянам і медикам, а також на відновлення інфраструктури. Новий проєкт передбачає виділення позики в розмірі 235 млн дол. за підтримки уряду Японії та кредиту в 150 млн дол.

Кошти надходитимуть за принципом "Програми кредитування з прив’язкою до результатів" (PforR), що дозволить виділяти фінансування після досягнення конкретних цілей.