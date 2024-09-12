UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримала 415 мільйонів доларів на фінансування освіти: куди направлять гроші

Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Україна отримає 415 млн дол. на сферу освіти. Фінансування відбуватиметься впродовж чотирьох років.

РБК-Україна розповідає, куди мають направити кошти із посиланням на Міністерство фінансів України.

11 вересня Міністерство фінансів України, Міністерство освіти та науки України і Світовий банк уклали чотирирічну угоду про фінансування освітньої галузі на суму 415 млн дол. Це перший за багато років спільний проєкт підтримки шкільної освіти в Україні зі Світовим банком, який реалізовується в межах проєкту "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Проєкт передбачає два ключові напрями:

Інвестиції у відновлення доступу до безпечного і якісного навчання, включаючи:

  • будівництво та модернізацію шкільних укриттів
  • закупівлю безпечних та інклюзивних автобусів для перевезення учнів

Підтримка реформи Нової української школи (НУШ), зокрема:

  • забезпечення учнів оновленими підручниками та навчальними матеріалами
  • підвищення кваліфікації вчителів та керівників шкіл за стандартами НУШ

Світовий банк вже надав Україні близько 40 млрд дол. на фінансування ключових соціальних витрат, таких як пенсії, зарплати освітянам і медикам, а також на відновлення інфраструктури. Новий проєкт передбачає виділення позики в розмірі 235 млн дол. за підтримки уряду Японії та кредиту в 150 млн дол.

Кошти надходитимуть за принципом "Програми кредитування з прив’язкою до результатів" (PforR), що дозволить виділяти фінансування після досягнення конкретних цілей.

Нагадаємо, в Україні назвали перелік найбільш небезпечних регіонів для офлайн навчання у школах. МОН затвердило перелік територіальних громад за рівнем безпекових ризиків у системі освіти. Перелік створено на основі методики оцінювання ризиків, ухваленої Кабінетом Міністрів 2 серпня 2024 року. У МОН зазначають, що це зонування допоможе враховувати безпекові загрози при розробці освітніх політик, виборі місць для будівництва укриттів та організації очного або змішаного навчання.

Також РБК-Україна розповідало, що через війну багато дітей в Україні змушені навчатися онлайн, і близько 2 млн з них не мають доступу до офлайн-освіти. Дистанційне навчання призводить до освітніх втрат, що підтверджує міжнародне дослідження якості освіти PISA-2022. Результати показують, що освітні втрати українських дітей складають від 1,5 до 2 років. Для вирішення цієї проблеми планується впровадження Екосистеми для надолуження освітніх втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШколаОсвіта в Україні