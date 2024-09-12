Україна отримала 415 мільйонів доларів на фінансування освіти: куди направлять гроші

Україна отримає 415 млн дол. на сферу освіти. Фінансування відбуватиметься впродовж чотирьох років.
РБК-Україна розповідає, куди мають направити кошти із посиланням на Міністерство фінансів України.
11 вересня Міністерство фінансів України, Міністерство освіти та науки України і Світовий банк уклали чотирирічну угоду про фінансування освітньої галузі на суму 415 млн дол. Це перший за багато років спільний проєкт підтримки шкільної освіти в Україні зі Світовим банком, який реалізовується в межах проєкту "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).
Проєкт передбачає два ключові напрями:
Інвестиції у відновлення доступу до безпечного і якісного навчання, включаючи:
Підтримка реформи Нової української школи (НУШ), зокрема:
Світовий банк вже надав Україні близько 40 млрд дол. на фінансування ключових соціальних витрат, таких як пенсії, зарплати освітянам і медикам, а також на відновлення інфраструктури. Новий проєкт передбачає виділення позики в розмірі 235 млн дол. за підтримки уряду Японії та кредиту в 150 млн дол.
Кошти надходитимуть за принципом "Програми кредитування з прив’язкою до результатів" (PforR), що дозволить виділяти фінансування після досягнення конкретних цілей.
Нагадаємо, в Україні назвали перелік найбільш небезпечних регіонів для офлайн навчання у школах. МОН затвердило перелік територіальних громад за рівнем безпекових ризиків у системі освіти. Перелік створено на основі методики оцінювання ризиків, ухваленої Кабінетом Міністрів 2 серпня 2024 року. У МОН зазначають, що це зонування допоможе враховувати безпекові загрози при розробці освітніх політик, виборі місць для будівництва укриттів та організації очного або змішаного навчання.
Також РБК-Україна розповідало, що через війну багато дітей в Україні змушені навчатися онлайн, і близько 2 млн з них не мають доступу до офлайн-освіти. Дистанційне навчання призводить до освітніх втрат, що підтверджує міжнародне дослідження якості освіти PISA-2022. Результати показують, що освітні втрати українських дітей складають від 1,5 до 2 років. Для вирішення цієї проблеми планується впровадження Екосистеми для надолуження освітніх втрат.
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